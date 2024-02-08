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Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа

Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в соцсетях поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

«Искренне поздравляю уважаемого Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана! На данный момент известны предварительные результаты выборов, в которых Ильхам Гейдарович уверенно занимает лидирующую позицию. Такая поддержка со стороны граждан Азербайджана является неоспоримым доказательством того, что Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа. Его высокие профессиональные и моральные качества, опыт и умение принимать порой сложные решения делают его незаменимой фигурой в политической и социальной жизни страны», – написал глава республики.

Рамзан Кадыров отметил эффективную внутреннюю политику Ильхама Алиева, «которая включает развитие важных социально-экономических направлений».

«Ильхам Алиев неустанно трудится и над укреплением дипломатических связей со странами-партнерами, в частности, с Россией, что способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, что под руководством Ильхама Гейдаровича страна продолжит свое динамичное развитие, становясь все более процветающим и влиятельным государством», – подчеркнул Кадыров.

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