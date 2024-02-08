Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане

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Процесс голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана находился в центре внимания арабских СМИ.

Информационные агентства SANA (Сирия), IRA (Ливия), MENA (Египет), а также газеты «Аль-Ахрам», «Дустур», «Аль-Каира» (Египет), порталы «Аль Халид» и «Gulf365» (ОАЭ), издание «Шуруг» (Алжир) опубликовали новости и подготовили репортажи о голосовании в столице Азербайджана Баку и регионах страны, сообщает «Тренд».

До внимания общественности арабских стран было доведено, что в ходе процесса голосования была зафиксирована высокая активность граждан Азербайджана, а также то, что международные и местные наблюдатели, представители влиятельных медиа-организаций следят за ходом внеочередных президентских выборов в стране. Подчеркнув важность этих выборов для региона, арабские СМИ отметили, что впервые в истории современного Азербайджана выборы после восстановления независимости проводятся на всей территории страны. В результате 44-дневной войны в 2020 году и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре прошлого года в Карабахе, были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.