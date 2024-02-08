Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед |
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа |
Си поздравил Ильхама Алиева |
Фуад Алиев: Народ Азербайджана оказал большое доверие Ильхаму Алиеву |
Мировые СМИ информируют об убедительной победе Ильхама Алиева |
Раиси поздравил президента Алиева |
Президент Пакистана поздравил азербайджанского коллегу |
Лукашенко и Мирзиеев вместе звонили Алиеву с поздравлениями (фото) |
Ясность выбора, как залог предсказуемости |
Главное Политика

СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане

СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане

Прошедшие в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в белорусской прессе.

Государственное информационное агентство «БЕЛТА» и газета «Беларусь сегодня» опубликовали цикл статей о проведенных в Азербайджане выборах, сообщает «Азертадж».

В статьях особо подчеркнуто, что выборы прошли на всех территориях независимого Азербайджана впервые. Опубликованы также статьи об итогах голосования, результатах exit poll, победе президента Ильхама Алиева с подавляющим большинством голосов и высоких отзывах международных наблюдателей о выборах.

Теги:
Из этой рубрики
Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ
Политика

Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ

2024/02/08, 02:16
Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева
Политика

Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева

2024/02/08, 02:06
Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед
Политика

Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед

2024/02/08, 02:02
Джахит Багчи: Будем стремиться к укреплению турецко-азербайджанских связей
Политика

Джахит Багчи: Будем стремиться к укреплению турецко-азербайджанских связей

2024/02/08, 01:49
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа
Политика

Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа

2024/02/08, 01:39
Партия Народного фронта целостного Азербайджана пожелала Алиеву успехов
Политика

Партия Народного фронта целостного Азербайджана пожелала Алиеву успехов

2024/02/08, 01:31
Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане
Политика

Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане

2024/02/08, 01:29
Штаб Захида Оруджа: Конкурировать с Ильхамом Алиевым было очень сложно
Политика

Штаб Захида Оруджа: Конкурировать с Ильхамом Алиевым было очень сложно

2024/02/08, 01:23
СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане
Политика

СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане

2024/02/08, 01:18