СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане

79 Просмотров

Прошедшие в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в белорусской прессе.

Государственное информационное агентство «БЕЛТА» и газета «Беларусь сегодня» опубликовали цикл статей о проведенных в Азербайджане выборах, сообщает «Азертадж».

В статьях особо подчеркнуто, что выборы прошли на всех территориях независимого Азербайджана впервые. Опубликованы также статьи об итогах голосования, результатах exit poll, победе президента Ильхама Алиева с подавляющим большинством голосов и высоких отзывах международных наблюдателей о выборах.