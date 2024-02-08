Си поздравил Ильхама Алиева

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства.

На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития. Создается политическое доверие высокого уровня, продвигается совместная инициатива «Один пояс, один путь», наблюдается тесное взаимодействие в международных делах.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности.

Желаю дружественному Азербайджану процветания, а Вашему народу – счастья и благополучия.