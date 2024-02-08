Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед |
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа |
Си поздравил Ильхама Алиева |
Фуад Алиев: Народ Азербайджана оказал большое доверие Ильхаму Алиеву |
Мировые СМИ информируют об убедительной победе Ильхама Алиева |
Раиси поздравил президента Алиева |
Президент Пакистана поздравил азербайджанского коллегу |
Лукашенко и Мирзиеев вместе звонили Алиеву с поздравлениями (фото) |
Ясность выбора, как залог предсказуемости |
Главное Политика

Си поздравил Ильхама Алиева

Си поздравил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства.

На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития. Создается политическое доверие высокого уровня, продвигается совместная инициатива «Один пояс, один путь», наблюдается тесное взаимодействие в международных делах.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности.

Желаю дружественному Азербайджану процветания, а Вашему народу – счастья и благополучия.

Теги:
Из этой рубрики
Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ
Политика

Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ

2024/02/08, 02:16
Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева
Политика

Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева

2024/02/08, 02:06
Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед
Политика

Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед

2024/02/08, 02:02
Джахит Багчи: Будем стремиться к укреплению турецко-азербайджанских связей
Политика

Джахит Багчи: Будем стремиться к укреплению турецко-азербайджанских связей

2024/02/08, 01:49
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа
Политика

Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа

2024/02/08, 01:39
Партия Народного фронта целостного Азербайджана пожелала Алиеву успехов
Политика

Партия Народного фронта целостного Азербайджана пожелала Алиеву успехов

2024/02/08, 01:31
Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане
Политика

Арабские СМИ рассказали о выборах в Азербайджане

2024/02/08, 01:29
Штаб Захида Оруджа: Конкурировать с Ильхамом Алиевым было очень сложно
Политика

Штаб Захида Оруджа: Конкурировать с Ильхамом Алиевым было очень сложно

2024/02/08, 01:23
СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане
Политика

СМИ Беларуси широко осветили выборы в Азербайджане

2024/02/08, 01:18