Фуад Алиев: Народ Азербайджана оказал большое доверие Ильхаму Алиеву

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Независимый кандидат Фуад Алиев поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Аб этом говорится в заявлении избирательного штаба кандидата в президенты.

В нем говорится, что президентские выборы в Азербайджане прошли в мирной и спокойной обстановке, для всех кандидатов и наблюдателей на выборах были созданы равные условия, весь избирательный процесс был организован ЦИК в рамках закона.

«Предварительные результаты выборов свидетельствуют о том, что народ Азербайджана оказал большое доверие кандидату от партии «Ени Азербайджан» Ильхаму Алиеву. Поздравляем его с этой победой и желаем президенту успехов во всех шагах во имя развития Азербайджана и дальнейшего повышения благосостояния нашего народа», – говорится в заявлении.