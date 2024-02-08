Мировые СМИ информируют об убедительной победе Ильхама Алиева

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Мировые СМИ держат в центре внимания внеочередные президентские выборы в Азербайджане, прошедшие 7 февраля, и пишут об уверенной победе действующего главы государства Ильхама Алиева, сообщает «Азертадж».

Срочные сообщения об убедительной победе президента Ильхама Алиева на выборах распространили турецкое информационное агентство «Анадолу», ведущий англоязычный новостной портал Венгрии Daily News Hungary, венгерские Origo, Magyar Nemzet, Demokrata и другие СМИ, а международное онлайн-издание Breaking News Network Worldwide опубликовало статью под заголовком «Высокая явка избирателей на выборах в Азербайджане: победа для народа».

Авторитетные средства массовой информации Европы, США, а также англоязычные издания стран Ближнего Востока и Азии, в том числе Китая и Пакистана, отмечают, что выборы прошли в то время, когда Азербайджан впервые в современной истории страны обрел полный контроль над своей территорией, включая земли, которые в течение почти 30 лет были оккупированы.

Такие влиятельные медиа, как Associated Press, The Washington Post и Euronews отмечают высокую явку избирателей в день выборов и их настрой. Граждане страны, с которыми журналисты беседовали до выборов, заявляли, что будут голосовать за победоносного президента, так как именно он, по их словам, «вернул наши земли, которые были оккупированы много лет». Euronews пишет, что популярность президента Ильхама Алиева среди азербайджанцев возросла после того, как страна добилась полного контроля над Карабахом и приводит слова простых азербайджанских граждан, которые связывают с нынешними выборами будущее своих детей.

В статьях подчеркивается историческое значение выборов, которые, как сказал президент Азербайджана, «знаменуют конец эпохи, под которой мы подвели черту в сентябре прошлого года благодаря событию эпохальной значимости». Это событие, пишут зарубежные СМИ, цитируя главу государства, а именно «освобождение оккупированных территорий через тридцать лет и полное восстановление нашего суверенитета стало началом новой эры».

Известное итальянское издание La Repubblica цитирует азербайджанских избирателей, с которыми удалось побеседовать корреспонденту: «Я буду голосовать за Ильхама Алиева, за кого еще?», – приводит издание слова Шаина Гамидова, продавца сувениров в Баку. «Мой сын тоже сражался за освобождение оккупированных территорий. Алиев вернул нам наши земли. Он вернул мир после тридцати лет конфликта», – цитирует его далее La Repubblica. «Единодушие искренне. От 20-летних Эльмира Джафарова и Тензар Амировой, впервые голосующих в оживленных кафе на Фонтанной площади, до 30-летней матери Айдан Абдуллаевой, толкающей коляску по Булвару, выходящему на берег Каспия, никто не сомневается: «Я буду голосовать за Алиева. Он принес мир», – пишет La Repubblica.

В других материалах сообщается, что в среду 7 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали на избирательном участке номер 14 избирательного округа номер 122 в городе Ханкенди, где в ноябре прошлого года прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. Выступая на этом параде, указывает Associated Press, Президент сказал: «Мы показали всему миру силу, волю и несгибаемый дух азербайджанского народа».

Побывав в день выборов в освобожденном от оккупации городе Физули, корреспонденты издания стали свидетелями того, с каким воодушевлением избиратели принимали участие в голосовании. Они пишут, что в городе видны следы разрушений, но правительство стремительно восстанавливает Физули, где уже построены 25 жилых домов и куда уже стали возвращаться его жители.

Бахрейнская The Daily Tribune называет выборы в Азербайджане важной вехой, свидетельствующей о его приверженности стабильности и развитию, а популярное пакистанское издание The Express Tribune характеризует их как поворотный момент в истории страны, нечто большее, чем просто формальность, символ вовлеченности каждого гражданина в процесс определения судьбы республики.

The Express tribune называет полное восстановление суверенитета на своей территории «историческим триумфом» Азербайджана. Газета пишет, что это изменило геополитический ландшафт всего региона.

Издание предлагает читателям также подробный обзор об успехах и достижениях Азербайджана за последние годы. «Социальное и экономическое благосостояние азербайджанского народа значительно улучшилось благодаря инициативам правительства», пишет издание, указывая на стремительный рост ВВП с 7,3 млрд долларов в 2003 году до 78,7 млрд долларов в 2022 году, в то время как уровень бедности упал с 44,7% до 5,5%, что является поразительным результатом.

В статье особо отмечается, что бывшие вынужденные переселенцы постепенно возвращаются в родные края, а авторитет Азербайджана на международной арене как мирового центра заметно вырос в результате развития страны, которая в последние годы стала местом проведения таких глобальных международных мероприятий, как I Исламские игры солидарности, Формула 1 и COP29. Растущий вес Азербайджана в мире подтверждают также избрание страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН и успешное председательство в Движении неприсоединения.

В заметках российских изданий ТАСС, «Известия», РБК, «Ведомости», «Интерфакс», «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Российская газета», Газета.Ру со ссылкой на данные опросов на выходе (exit poll) отмечается, что Президент Ильхам Алиев лидирует на выборах с 93,9 процента голосов. При этом сообщается, что выборы президента впервые охватывают всю территорию страны, в том числе и Карабах, где открыли 26 избирательных участков. Страна проводит внеочередные выборы в новых условиях, после грандиозных изменений. Сам президент Ильхам Алиев проголосовал в Ханкенди.

Телеканал «Euronews» с пометкой «срочная новость» отметил, что Ильхам Алиев, согласно данным Exit Poll, выигрывает выборы, набирая почти 94%, а уровень его популярности в Карабахе приближается к 100%.

При этом во многих материалах особо подчеркивается, что международные наблюдатели не выявили каких-либо нарушений на выборах, проходящих при высокой явке избирателей. В частности, «Вестник Кавказа» приводит слова первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова, наблюдающего за ходом голосования в составе делегации СФ, который заявил, что выборы в Азербайджане организованы выше европейских стандартов.

Выборы президента Азербайджана в 2024 году от предыдущих отличает высокая активность, рассказал NEWS.ru первый заместитель гендиректора ТАСС и наблюдатель от СНГ Михаил Гусман. Он добавил, что в результате войны, победоносной для республики, сегодня Азербайджан является страной, где нет оккупированных территорий. Это очень сильно повлияло на воодушевление людей на выборах, считает М. Гусман.

Архимандрит Алексий (Никоноров), секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ, настоятель Собора Святых Жен-Мироносиц, в беседе с «Москва–Баку», назвал нынешние выборы президента Азербайджана особыми и уникальными, выборами, «которые являются своеобразным водоразделом между эпохой войны и эпохой мира». По его словам, сегодняшний день определит будущее не только на 7 лет, но и будущее Азербайджана в новую эпоху, в которую вступила страна.

Общероссийский федеральный «Первый канал» выпустил в эфир несколько репортажей, в которых сообщил о высокой активности на внеочередных выборах президента Азербайджана, а телеканал «НТВ» называет знаковым голосование президента Ильхама Алиева вместе с семьей в Ханкенди.

Президентские выборы закрепят позиции Азербайджана на международной арене, уверен наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ, политолог Олег Лешенюк, слова которого приводит издание «Беларусь сегодня» (sb.by). По его словам, высокая явка избирателей объясняется тем, что народ демонстрирует заинтересованность в эффективном государственном управлении, которое обеспечит политическое, экономическое и социальное благополучие страны.

Турецкое агентство «Анадолу» написало также о ходе голосования на освобожденных от оккупации территориях, в частности в городе Физули, о том, что вернувшиеся сюда бывшие вынужденные переселенцы испытывают радость от участия в выборах на своих родных землях.

Haber Global в свою очередь пишет, что впервые избирательные участки были созданы в пережившем 30-летнюю оккупацию Карабахе, и характеризует данный факт как праздник демократии. Здесь около 20 тысяч избирателей, но на деле в Карабахе сегодня бьется сердце всего тюркского мира, насчитывающего 300 миллионов человек, отмечает издание.

Другие турецкие СМИ – İHA, Hürriyyet, Son Dakika, Haberler.com, Beyaz Gazete, TRT Haber также акцентируют внимание на том, что нынешние выборы в Азербайджане примечательны тем, что проходят на всей территории страны. Они сообщают, что сам глава государства проголосовал в Ханкенди, некогда бывшем «столицей» сепаратистского армянского образования, разгромленного в результате локальных антитеррористических мероприятий в сентябре прошлого года. Также в статьях приводятся высказывания избирателей на освобожденных от оккупации территориях, которые с большим энтузиазмом принимают участие в выборах и выражают гордость тем, что голосуют на этих землях как граждане страны-победительницы.

Также в зарубежных СМИ были описаны спонтанные празднования победы Ильхама Алиева. «На видео видно, как люди в столице республики стоят с флагами государства и правящей партии «Новый Азербайджан». Играет музыка, граждане улыбаются и танцуют. Собрались люди всех возрастов, многие пришли вместе с детьми», – пишет издание News.ru. Известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк, в свою очередь, сделала прямое включение с празднований около Центра Гейдара Алиева, поговорив в эфире телеканала с собравшимися там азербайджанскими гражданами.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане осветили также казахстанские и кыргызские СМИ, такие как «Казинформ», Zakon.kz, «Вечерний Бишкек» и многие другие.