Гутерреш: Наш мир вступил в эпоху хаоса (видео)

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Совет безопасности ООН оказался в тупике из-за геополитических разногласий – нынешний раскол в СБ худший за всю историю, заявил, выступая в Генассамблее генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Совет безопасности ООН – главная площадка для решения вопросов глобального мира – оказался в тупике из-за геополитических разногласий. Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз – худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее», – сказал Гутерреш.

По его словам, во время «холодной войны» хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав». В современном же многополярном мире такие механизмы отсутствуют, полагает он. «Наш мир вступил в эпоху хаоса», – указал генсек.

«Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью. После десятилетий ядерного разоружения государства соревнуются за то, чтобы сделать свои ядерные арсеналы более быстрыми, скрытными и точными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения разрабатываются вне каких-либо рамок, создавая новые способы убить друг друга, а для человечества – уничтожить себя», – подчеркнул он.

