Депутат Госдумы приводит в пример активность азербайджанских избирателей

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Хотелось бы увидеть такую же, как в Азербайджане, активность избирателей и на президентских выборах в России.

Об этом сказал депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.

«Мы были на очень многих участках. Я являюсь уже много лет наблюдателем, который участвовал в наблюдении за выборами во многих странах, и в первый раз вижу такое желание людей голосовать. Они часами стояли в очереди. Как пожилых, так и молодых избирателей было очень много на выборах. Я общался с людьми и увидел, что они шли голосовать сердцем. Я очень рад, что приехал сюда. Для меня это, наверное, большой допинг перед предстоящими президентскими выборами в России в марте. Очень хотелось бы, чтобы в России, у наших избирателей было такое же желание идти голосовать», – приводит «Тренд» его слова.