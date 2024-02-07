Представитель Ливана возглавил Международный суд ООН

55 Просмотров

После истечения срока полномочий бывшего председателя Международного суда ООН Джоан Донохью и бывшего вице-председателя Кирилла Геворкяна избраны новые председатель и вице-председатель Международного суда ООН сроком на 3 года.

В результате тайного голосования среди судей Международного суда судья Наваф Салам из Ливана был избран председателем, а судья Джулия Себутинде из Уганды назначена вице-президентом.

Каждый судья Международного Суда, состоящего из 15 судей, служит 9 лет. Хотя письменного правила не существует, на практике наблюдается ротация обязанностей председателя и вице-председателя между наиболее старшими судьями.