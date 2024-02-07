Вучич поздравил Ильхама Алиева

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Сербский лидер Александр Вучич поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Рад сердечно поздравить Вас с блестящей победой, одержанной на проведенных в Азербайджане внеочередных президентских выборах. Эта победа является свидетельством безграничного доверия граждан Азербайджана к Вашему лидерству. В то же время этот результат является оценкой достигнутых Вами за последние 20 лет немыслимых успехов в государственной, региональной и международной плоскости на основе фундамента, заложенного гениальным Гейдаром Алиевым.

Благодаря Вашей стратегической политике и приверженности Азербайджан добился серьезного прогресса в социальном и экономическом развитии, были обеспечены безопасность и благополучие каждого гражданина, Ваша страна, превратившись в регионального лидера, завоевала завидный авторитет на международной арене.

Сербия придает особое значение отношениям с Азербайджаном и никогда не забывает, что Ваша страна неоднократно доказывала, что является настоящим другом и защитником наших жизненно важных интересов. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность за приверженность принципам международного права и уставу ООН, а также неизменную позицию Азербайджана, связанную с поддержкой территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

С удовлетворением хочу отметить, что наши связи и стратегическое сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах расширились по многим аспектам. Я абсолютно уверен в том, что благодаря Вашему постоянному мудрому руководству и лидерству долгосрочное и тесное партнерство между Сербией и Азербайджаном будет укрепляться и развиваться во имя взаимных интересов. В свою очередь хочу заверить Вас в том, что мы, исходя из принципов дружбы, взаимного уважения, доверия и поддержки во всех областях, твердо привержены обеспечению более плодотворного и развивающегося сотрудничества, реализации совместных проектов и идей.

Ваше превосходительство, дорогой друг, желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых успехов на высшем государственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение.