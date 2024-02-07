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Марков: Символ выборов в Азербайджане – голосование в Ханкенди

Марков: Символ выборов в Азербайджане - голосование в Ханкенди

Символ выборов в Азербайджане – это голосование в Ханкенди.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков

«1. Ханкенди это Карабах, а именно победа в Карабахе обеспечила Ильхаму Алиеву столь убедительную победу.

2. Ильхам Алиев получил в Ханкенди 100% голосов.

3. Ильхам Алиев сам голосовал в Ханкенди.

4. Избиратели, которые реально голосовали в Ханкенди – это бойцы спецназа.

5. Это первые выборы в Азербайджане, в которых участвовали избиратели Ханкенди.

Здесь символично всё», – отметил Марков.

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