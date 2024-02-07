Марков: Символ выборов в Азербайджане – голосование в Ханкенди

Символ выборов в Азербайджане – это голосование в Ханкенди.
Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков
«1. Ханкенди это Карабах, а именно победа в Карабахе обеспечила Ильхаму Алиеву столь убедительную победу.
2. Ильхам Алиев получил в Ханкенди 100% голосов.
3. Ильхам Алиев сам голосовал в Ханкенди.
4. Избиратели, которые реально голосовали в Ханкенди – это бойцы спецназа.
5. Это первые выборы в Азербайджане, в которых участвовали избиратели Ханкенди.
Здесь символично всё», – отметил Марков.