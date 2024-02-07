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Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева

Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева

7 февраля президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, высказана уверенность в расширении сотрудничества.

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