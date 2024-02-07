7 февраля президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, высказана уверенность в расширении сотрудничества.