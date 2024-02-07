Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и пожелал ему подписать мирный договор с Ереваном

217 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Ильхаму Алиеву поздравления в связи с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении турецкого лидера говорится:

Уважаемый господин президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю успеха на проведенных сегодня выборах и избрания в пятый раз на пост президента Азербайджана.

Мы всегда гордились развитием, достигнутым Азербайджаном благодаря уверенным шагам под успешным лидерством Вашего превосходительства, освобождением им всех своих земель от оккупации и его постоянно растущим авторитетом на международной арене.

Братские связи и солидарность, сформировавшиеся между Турцией и Азербайджаном на основе лозунгов «Вместе в радости и в горе» и «Одна нация, два государства», благодаря Шушинской декларации и дальше будут составлять прочный фундамент наших отношений.

То, что братский азербайджанский народ вновь избрал Вас лидером, считаю, является большим достижением не только с точки зрения не имеющих аналога отношений между нашими странами, но и установления мира и стабильности, в которых наш регион нуждается на протяжении многих лет. В этом контексте, надеюсь, что после Вашего успеха на выборах, как победоносного лидера, обсуждения с Арменией, на которые Вы затратили много труда, увенчаются подписанием мирного соглашения.

С этими мыслями, желаю, чтобы Ваша победа на выборах была во благо как братского азербайджанского народа, так и нашего региона, желаю Вам успехов на высшем посту.

7 февраля Реджеп Тайип Эрдоган также позвонил Ильхаму Алиеву.

Президент Турции сердечно поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и на благо нашего народа. Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул, что Победа, одержанная Азербайджаном в Отечественной войне под руководством главы государства, полное восстановление нашего суверенитета имеют большое значение, в этом контексте передал поздравления и по случаю проведения президентских выборов в Азербайджане на территории всей страны.

Глава государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские отношения и стратегическое союзничество и дальше будут развиваться и укрепляться во всех сферах, наши страны и народы и впредь будут идти плечом к плечу, руководствуясь принципом «Одна нация, два государства».

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.