Орбан поздравил Ильхама Алиева

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7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Виктор Орбан передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана, сообщает «Азертадж».

Глава государства поблагодарил Виктора Орбана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений в различных сферах, выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей.