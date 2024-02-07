Итальянские депутаты: Выборы в Азербайджане прошли по международному стандарту

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Мы стали свидетелями прозрачных выборов, выборов по международным стандартам, притока избирателей.

Об этом заявил член итальянского парламента Андрео Ди Джузеппе, наблюдавший за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

По его словам, которые приводит АПА, он наблюдал за выборами на 15 избирательных участках.

«Мы стали свидетелями прозрачных выборов, выборов по международным стандартам, активности избирателей. Молодежь с большим энтузиазмом участвовала в выборах – это признак демократии».

Другой парламентарий Наити Бунтриони сказал, что он активно участвовал в процессе наблюдения за выборами.

«Поздравляю вас с высоким уровнем организации избирательного процесса. Мы стали свидетелями участия избирателей в выборах с большим энтузиазмом. Несмотря на то, что день был напряженным, я с большим энтузиазмом наблюдал за голосованием людей, которые произвели на меня положительное впечатление. В первой половине дня на голосование пришло большое количество граждан. Это пример того, как население страны хочет внести свой вклад в будущее страны. Давно я не сталкивался с такой позитивной ситуацией. Это свидетельствует о том, что нынешнему правительству и предыдущим правительствам удалось создать доверие между собой и населением. Я хотел бы пожелать многим странам подобной активности избирателей. Я хотел бы привести свою страну в пример, мы давно не добивались такого доверия между правительством и населением. Я буду применять этот опыт и в своей стране», – сказал он.

Другой парламентарий, Сальватори Каята также выразил солидарность с мнением коллег.