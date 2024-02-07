Ясность выбора, как залог предсказуемости |
Гутерреш: Наш мир вступил в эпоху хаоса (видео) |
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов |
Жители Азербайджана празднуют победу Ильхама Алиева (обновлено, видео) |
Интервью Путина Карлсону. Главное |
Исторические выборы завершились, начался подсчет голосов. Хроника |
Вучич поздравил Ильхама Алиева |
Марков: Символ выборов в Азербайджане – голосование в Ханкенди |
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева |
Главное Политика

Итальянские депутаты: Выборы в Азербайджане прошли по международному стандарту

Итальянские депутаты: Выборы в Азербайджане прошли по международному стандарту

Мы стали свидетелями прозрачных выборов, выборов по международным стандартам, притока избирателей.

Об этом заявил член итальянского парламента Андрео Ди Джузеппе, наблюдавший за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

По его словам, которые приводит АПА, он наблюдал за выборами на 15 избирательных участках.

«Мы стали свидетелями прозрачных выборов, выборов по международным стандартам, активности избирателей. Молодежь с большим энтузиазмом участвовала в выборах – это признак демократии».

Другой парламентарий Наити Бунтриони сказал, что он активно участвовал в процессе наблюдения за выборами.

«Поздравляю вас с высоким уровнем организации избирательного процесса. Мы стали свидетелями участия избирателей в выборах с большим энтузиазмом. Несмотря на то, что день был напряженным, я с большим энтузиазмом наблюдал за голосованием людей, которые произвели на меня положительное впечатление. В первой половине дня на голосование пришло большое количество граждан. Это пример того, как население страны хочет внести свой вклад в будущее страны. Давно я не сталкивался с такой позитивной ситуацией. Это свидетельствует о том, что нынешнему правительству и предыдущим правительствам удалось создать доверие между собой и населением. Я хотел бы пожелать многим странам подобной активности избирателей. Я хотел бы привести свою страну в пример, мы давно не добивались такого доверия между правительством и населением. Я буду применять этот опыт и в своей стране», – сказал он.

Другой парламентарий, Сальватори Каята также выразил солидарность с мнением коллег.

Теги:
Из этой рубрики
Эксперт: Алиева связывают с Путиным самые добрые и искренние отношения
Политика

Эксперт: Алиева связывают с Путиным самые добрые и искренние отношения

2024/02/07, 23:39
Исторические выборы завершились, начался подсчет голосов. Хроника
Политика

Исторические выборы завершились, начался подсчет голосов. Хроника

2024/02/07, 22:40
Разгромная победа Ильхама Алиева. Народ вновь доказал свою мудрость
Политика

Разгромная победа Ильхама Алиева. Народ вновь доказал свою мудрость

2024/02/07, 22:30
Вучич поздравил Ильхама Алиева
Политика

Вучич поздравил Ильхама Алиева

2024/02/07, 22:29
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева
Политика

Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева

2024/02/07, 22:20
Захарова одернула армянского журналиста (видео)
Политика

Захарова одернула армянского журналиста (видео)

2024/02/07, 22:14
Посольство Ирана поздравило Ильхама Алиева
Политика

Посольство Ирана поздравило Ильхама Алиева

2024/02/07, 22:03
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и пожелал ему подписать мирный договор с Ереваном
Политика

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и пожелал ему подписать мирный договор с Ереваном

2024/02/07, 21:28
Орбан поздравил Ильхама Алиева
Политика

Орбан поздравил Ильхама Алиева

2024/02/07, 21:23