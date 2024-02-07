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У Путина не подтвердили информацию о переносе его визита в Турцию (обновлено)

У Путина не подтвердили информацию о переносе его визита в Турцию (обновлено)

20:56 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подготовка к переговорам Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана продолжается. Представитель Кремля не подтвердил информацию о переносе визита российского лидера.

«Никакие сроки не объявлялись. Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться», — отметил он

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20:44 Журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит президента РФ Владимира Путина в Турцию отложен на более поздний срок.

«Визит президента России Владимира Путина отложен на более поздний срок. Утверждается, что причиной является график выборов в обеих странах и занятость», – написала она в X.

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