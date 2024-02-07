Власис Константинос: В ходе выборов не было никаких проблем

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Члены Парламентской группы Стран Черноморского экономического сотрудничества высказались о ходе выборов президента Азербайджана.

Власис Константинос, греческий депутат, отметил, что наблюдали за процессом выборов и в рамках мониторинговой миссии не заметили никаких проблем. В целом процесс прошел соответствующим образом, люди продемонстрировали активность.

Даниэль Константин, румынский депутат, заявил, что два дня наблюдали за процессом. В течение дня побывали на нескольких участках и увидели, что у избирателей высокий интерес к участию в президентских выборах.

Болгарский депутат Петар Канев поздравил азербайджанский народ и заявил, что не ожидал такую активность среди избирателей.