Данные exit-poll: Ильхам Алиев получил 92,6% голосов. Хроника

20:25 Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах с 92,6% голосов. Об этом свидетельствуют данные Мониторингового центра «Ряй».
Рази Нуруллаев – 1,16%,
Алиев Фуад – 0,84%,
Мустафа Фазиль – 0,58%,
Гудрат Гасангулиев – 0,46%,
Захид Орудж – 0,36%,
Эльшад Мусаев – 0,11%.
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20:17 Exet-poll проводился электронным образом, благодаря специально разработанным программам. Опрос проводился в 25 избирательных округах и 125 участках. В целом опрос охватил 5016 человек. Среди них 24% это жители Баку, 7,9% – жители других крупных городов, 23,8% – из малых городов и поселков. Срд и опрашиваемых 44,3% – это жители деревень и сел. 51,2% опрошенных – женщины, 48,8 –мужчины.
Среди них люди от 16 до 35 лет – 35,6%, от 36 лет до 55 лет – 38,9%, и более 23,5% опрошенных – это люди более 55 лет.
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20:13 Представитель Центра социологических исследований Наталья Исаева обнародовала свои результаты exit-poll, сообщает Minval.
Они следующие: Ильхам Алиев – 92,4% , Алиев Фуад – 0,14%, Гудрат Гасангулиев – 1,6%, Эльшад Мусаев – 0,8%, Фазиль Мустафа – 2%, Рази Нуруллаев – 0.6%, Захид Орудж – 2.2%.
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19:24 Представитель Oracle Advisory Groupe Джорж Бирнбаум обнародовал результаты exit-poll и сообщил, что он проводился среди более чем 63 тысяч избирателей, сообщает Minval.az.
Так, по результатам опроса, за действующего президента Ильхама Алиева проголосовало 93,9%, а голоса среди других 6 кандидатов распределились следующим образом:
Захид Орудж 1.8%,
Фазиль Мустафа 1.5 %,
Гудрат Гасангулиев 1.2%,
Рази Нуруллаев 0.9%,
Эльшад Мусаев 0.4%,
Фуад Алиев 0.3%.