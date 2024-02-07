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Сувер: Проводимые в Азербайджане демократические выборы – пример для всего Кавказа

Сувер: Проводимые в Азербайджане демократические выборы - пример для всего Кавказа

Турецкий фонд «Группа Мармара» с начала голосования отслеживает избирательный процесс, мы посетили 36 избирательных участков. Отрадно, что большинство людей активно участвуют в процессе голосования.

Об этом сказал наблюдающий за выборами председатель Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» Аккан Сувер.

Он отметил, что выборы проходят полностью прозрачно и демократично, избиратели голосуют за того кандидата, которого хотят видеть президентом страны.

«Мы не столкнулись с какими-либо проблемами в избирательном процессе. Люди ждут своей очереди, чтобы проголосовать. Демократические выборы, проходящие в Азербайджане, важной стране тюркского мира, являются примером для всего Кавказа», – приводит его слова «АзерТадж».

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