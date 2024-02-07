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В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении туннеля длиной в 1 км в Хан-Юнисе

В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении туннеля длиной в 1 км в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Хан-Юнисе на юге сектора Газа туннеля длиной более 1 км, в котором укрывалось руководство палестинского движения ХАМАС и ранее содержались 12 заложников, похищенных радикалами во время атаки на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

«Военнослужащие провели целенаправленный рейд на стратегический подземный туннель длиной более километра в Хан-Юнисе. Туннель использовался в качестве укрытия для высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС, а также для содержания заложников», – говорится в сообщении. «В этом туннеле в разное время содержались до 12 заложников, 3 из них были возвращены в Израиль, остальные все еще удерживаются в секторе Газа», – добавили военные.

Туннель, «проложенный посреди гражданских объектов в Хан-Юнисе, является частью сложного и взаимосвязанного подземного лабиринта, связанного с другим туннелем, обнаруженным несколько недель назад, где также содержались заложники», отметили в пресс-службе. «98-я бригада и спецназ уничтожили туннель», – добавили в армейском ведомстве.

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