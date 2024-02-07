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В ЕС обсуждают идею закупки снарядов для Киева в третьих странах

В ЕС обсуждают идею закупки снарядов для Киева в третьих странах

Некоторые страны Евросоюза обсуждает с третьими государствами вопрос закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью телекомпании CNN.

«Речь идет о разных странах. В Европе дискуссия ведется о европейском производстве, но мы можем рассмотреть [возможность закупки] по всему миру. Задача в том, чтобы это сделать», – сказал он. Глава МИД ответил утвердительно на уточняющий вопрос, имелась ли в виду возможность производства снарядов за пределами ЕС.

«Например, да. Именно так», – сказал он.

«Думаю, разные страны уже это делают, но общеевропейского подхода нет. Идея заключается в том, чтобы был общеевропейский путь», – добавил министр. Липавский подтвердил, что оборонные компании Чехии наращивают выпуск боеприпасов для Киева, но отказался «назвать конкретную цифру».

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