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Сандра Божич: Делегация Сербии довольна всем, что увидела в Ханкенди

Сандра Божич: Делегация Сербии довольна всем, что увидела в Ханкенди

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в полном соответствии с демократическими принципами и нормами.

Об этом глава наблюдательной миссии сербского парламента, вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич заявила журналистам в Ханкенди.

«Я возглавляю сербскую делегацию, которой предоставлена возможность наблюдать за выборами в вашей стране. И мы первая делегация наблюдателей из Сербии, которая приехала в Карабах. Первым мы посетили избирательный участок в Шуше. Могу сказать, что избирательный процесс проходит в соответствии со всеми избирательными законами, в полном соответствии с демократическими принципами и нормами. Я могу поздравить азербайджанский народ с хорошо организованными выборами», –  цитирует ее агентство «Репорт».

По ее словам, процент людей, которые пришли проголосовать сегодня, очень высок.

«И я могу сказать, что делегация Сербии довольна всем, что мы увидели», – отметила сербский наблюдатель.

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