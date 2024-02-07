Обнародованы показатели избирательной активности на освобожденных территориях

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Обнародованы цифры по активности избирателей на освобожденных территориях.

По данным секретариата Центральной избирательной комиссии, к 15.00 явка избирателей в Агдамском городском избирательном округе № 118 составила 68,17 процентов, в Агдамском сельском избирательном округе № 119-69 процентов, в Джебраил-Губадлинском избирательном округе № 120-70,25 процентов, в Лачинском избирательном округе № 121-70,25 процентов, в Ханкендинском избирательном округе 70,97 процентов, в Ханкендинском избирательном округе № 122 65,78 процентов, в Кельбаджарском избирательном округе № 123 62,12 процента, в Шушинском-Агдамском-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе № 124 63,82 процента, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125 71,25 процента.