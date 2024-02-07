На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

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Сотрудники японской аварийной АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы, – указано в документе. – Зафиксировано наличие радиоактивных элементов».

Объем утекшей с АЭС «Фукусима-1» воды составляет 5,5 тонны, концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей, сообщила газета Asahi. Попадание в океан радиоактивной воды после утечки на АЭС «Фукусима-1» не зафиксировано.