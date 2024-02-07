Полад Бюльбюль оглы: Убежден, что союзнические отношения между Азербайджаном и РФ станут еще крепче

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Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы рассчитывает, что союзнические взаимоотношения Азербайджана и России получат импульс для дальнейшего развития по итогам выборов президентов в обеих странах.

Посол в беседе с ТАСС отметил, что на фоне предстоящих выборов президента России в марте февральская президентская кампания в Азербайджане может стать хорошим подспорьем для обмена опытом в организации электоральных процессов.

«Я совершенно убежден, что союзнические взаимоотношения между Азербайджаном и Россией не изменятся, а наоборот – получат дальнейшее развитие. Просто надо дождаться окончания выборов как в Азербайджане, так и в Российской Федерации. Будем и дальше работать над укреплением наших союзнических отношений», – подчеркнул дипломат.

Он также поблагодарил МИД России за создание «всех возможностей для того, чтобы граждане Азербайджана могли сегодня отдать свой голос за лидера, которого они выберут на ближайшие семь лет». «Хотел бы пожелать Российской Федерации, которой предстоят такие же выборы, провести их с большим успехом», – добавил он.