Песков – об интервью Карлсона с Путиным: «Оно выйдет»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такер Карлсону уже состоялось. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.

«По мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет. Вы получите возможность составить свои впечатления», — заключил Песков.

При этом пресс-секретарь заявил, что не хотел бы забегать вперед с некоторыми подробностями и точными датами публикации беседы журналиста с Путиным.

«Все-таки это его (Такера Карлсона — «Газета.Ru») интервью. Когда он будет готов его опубликовать, он сам детали расскажет», — отметил он.

По его словам, интервью проходило при личной встрече журналиста с президентом. Дальнейшие детали он не стал раскрывать.