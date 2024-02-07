Министр обороны Израиля встретился с главой «Моссад» после ответа ХАМАС по новой сделке

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Израильский министр обороны Йоав Галант встретился с директором службы разведки «Моссад» Давидом Барнеа после того, как Израиль получил при посредничестве Катара ответ радикального палестинского движения ХАМАС на проект новой сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

«Ночью министр обороны Йоав Галант встретился с директором «Моссада» Давидом Барнеа в штаб-квартире «Моссада», – говорится в сообщении. Вечером 6 февраля канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что «ответ [движения] ХАМАС, переданный «Моссаду» катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах».

6 февраля глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что его страна получила ответ ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Он назвал положительной реакцию движения на проект соглашения. 28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу.