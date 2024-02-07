Исторические выборы: на 15:00 проголосовали около 60.54% избирателей. Хроника |
Президент Алиев и члены семьи проголосовали в Ханкенди. Фотографии |
Освобожденный Карабах впервые выбирает президента (фото и видео) |
Предварительные результаты выборов президента объявят в 21:00 |
Азербайджан нарастил поставки нефти в Чехию до максимума за 4 года |
Сегодня день рождения национального героя Мубариза Ибрагимова |
Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов |
Африка стала мировым эпицентром распространения холеры |
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ |
Главное Мир

Министр обороны Израиля встретился с главой «Моссад» после ответа ХАМАС по новой сделке

Министр обороны Израиля встретился с главой "Моссад" после ответа ХАМАС по новой сделке

Израильский министр обороны Йоав Галант встретился с директором службы разведки «Моссад» Давидом Барнеа после того, как Израиль получил при посредничестве Катара ответ радикального палестинского движения ХАМАС на проект новой сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

«Ночью министр обороны Йоав Галант встретился с директором «Моссада» Давидом Барнеа в штаб-квартире «Моссада», – говорится в сообщении. Вечером 6 февраля канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что «ответ [движения] ХАМАС, переданный «Моссаду» катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах».

6 февраля глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что его страна получила ответ ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Он назвал положительной реакцию движения на проект соглашения. 28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу.

Теги:
Из этой рубрики
Испанские хакеры поддержали фермерские протесты попыткой взлома госсайтов
Мир

Испанские хакеры поддержали фермерские протесты попыткой взлома госсайтов

2024/02/07, 16:40
В Грузии воздушный шар врезался в ЛЭП: трое погибших
Мир

В Грузии воздушный шар врезался в ЛЭП: трое погибших

2024/02/07, 16:27
Европе предрекли газовый кризис из-за атак хуситов
Мир

Европе предрекли газовый кризис из-за атак хуситов

2024/02/07, 16:11
Трамп накажет Байдена, если вернется в Белый дом
Мир

Трамп накажет Байдена, если вернется в Белый дом

2024/02/07, 16:02
Маск обвинил Disney в сексизме и расизме
Мир

Маск обвинил Disney в сексизме и расизме

2024/02/07, 15:45
Иран отрицает поддержку хуситов
Мир

Иран отрицает поддержку хуситов

2024/02/07, 15:16
Глава МИД Словении: Мы не видим, как Путин страдает
Мир

Глава МИД Словении: Мы не видим, как Путин страдает

2024/02/07, 15:01
На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды
Мир

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

2024/02/07, 14:58
Военные самолеты РФ были замечены около Аляски
Мир

Военные самолеты РФ были замечены около Аляски

2024/02/07, 14:14