РФ и Беларусь планируют объединить «списки экстремистов»

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Москва и Минск работают над созданием единого списка «экстремистов» и «экстремистских ресурсов», сообщает «Белта» со ссылкой на посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.

Как утверждает дипломат, идея объединения списков уже не раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел. Крутой ожидает, что решение по этому вопросу будет принято в «ближайшее время».

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — сказал посол.

Как отмечает «Медиазона. Беларусь», сейчас в список «экстремистов», который ведет МВД Беларуси, внесены 3700 человек. В российский реестр «экстремистов и террористов» включены более 13 тысяч человек.