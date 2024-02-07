Наблюдатели о выборах в Азербайджане

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Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят очень организованно, заявил журналистам глава наблюдательной миссии от парламента Мексики, председатель группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов этой страны Альберто Виллья, посетив избирательный участок №14 избирательного округа №7 Сабаильского района Баку, передает Report.

Альберто Виллья отметил, что наблюдение за выборами в Азербайджане представляет собой ценный опыт. «В Мексике, моей родине, также проводятся демократические выборы. Фактически, существует немало схожих элементов в процессе проведения выборов».

«По моему первому впечатлению от наблюдений, выборы проходят очень организованно с самого начала. Также хочу отметить активное участие людей. Они приходят на участки с большим энтузиазмом»,- сказал он.

Наблюдатель от Молодежной сети Движения неприсоединения Чифундо Роберт заявил, что молодежь Азербайджана активно голосует на внеочередных президентских выборах.

«Я думаю, что процесс выборов здесь проходит очень хорошо. И мы видим, что на участки приходят и мужчины, и женщины, среди которых очень много молодых людей. Я думаю, что самая острая проблема, с которой мы всегда сталкиваемся, в демократическом процессе – это то, что молодежь не участвует в выборах. Но, как мы видим здесь, молодые люди активно участвует в избирательных процессах и это очень радует», – сказал он.

Наблюдатель от СНГ Елбай Абулов выразил удовлетворение уровнем организации процесса голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Абулов сказал, что уже посетил три избирательных участка. «Процесс организован хорошо. Я удовлетворен увиденным. Выборы проходят прозрачно, и мы не наблюдали никаких нарушений. Мы продолжаем мониторинг», – сказал он.

Подготовка к проведению выборов президента в Азербайджане осуществлена на самом высоком уровне, организация очень хорошая, сказал генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

«В Азербайджане выборы полностью соответствуют всем демократическим нормам, всем стандартам. И могу сказать, подготовка к проведению избирательной кампании в Азербайджане была проведена на высоком уровне. Это подтвердили встречи с кандидатами и с организаторами избирательного процесса, в том числе с Центральной избирательной комиссией. Мы также провели встречи в Министерстве иностранных дел, парламенте. Поэтому мы точно можем уже сейчас сделать выводы, что страна прекрасно подготовилась к проведению выборов», – сказал он.

Д. Кобицкий подчеркнул, что в этом году Межпарламентская Ассамблея СНГ уже 30 лет, как наблюдает за выборами: «В этом году мы отмечаем такой юбилей. Для того чтобы наблюдение было более объективным и более понятным для всех участников процесса, в 2006 году было принято решение о создании Международного института мониторинга развития демократии. Оно принималось именно здесь, в Баку, в 2005 году», – подчеркнул он.

Президентские выборы в Азербайджане организованы на высшем уровне, сказал журналистам международный наблюдатель Канат Наурызбаев.

«Все организовано на высшем уровне, мы разговаривали со всеми участниками, и пока жалоб и заявлений не поступало. В регионах страны тоже пока все идет нормально», – подчеркнул он, передает Trend.

Выборы в Азербайджане проходят прозрачно, сказал журналист Болгарского телевидения Николай Крастев (Nikolay Krastev), посетивший избирательный участок номер 2 Сабаильского избирательного округа номер 7.

«Я впервые в Азербайджане. Наши страны имеют очень тесные культурные и экономические связи, поэтому для меня – это крайне интересный опыт находиться в Азербайджане в день проведения выборов. Выборы проходят прозрачно, у избирателей проверяют документы, затем они получают избирательный бюллетень», – подчеркнул он.

Наблюдатель Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества от пакистанского парламента Джоверия Сальма отметила, что избиратели охотно приходят на избирательные участки и участвуют в голосовании.

«Мы наблюдатели от парламента Пакистана и находимся здесь с 9 утра, чтобы наблюдать за выборами. Мы видим, как много людей голосуют, они очень хотят прийти сюда и реализовать свое избирательное право, и это очень хорошо. В целом, наши наблюдения и впечатления положительные. Мы видим, что процесс голосования организован очень хорошо», – сказала она, передает АПА.

«Мы прибыли на участки задолго до начала выборов, но люди уже собрались перед участками и ждали открытия», – заявил глава Международной группы наблюдателей, представляющей Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Жакип Асанов.

«До открытия участка мы провели проверку, поговорили с представителями участка. Чувствуется, что Центральная избирательная комиссия, центральные избирательные округа провели большую организационную работу. В результате на высоком уровне организован избирательный процесс», – отметил он.

Международный наблюдатель из Узбекистана Халмухаммед Палуаниязов отметил, что на участке соблюдаются все правила для проведения голосования.