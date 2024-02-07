США уже не те, что раньше

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Предвыборная кампания, особенно в такой стране, как США – это всегда не в последнюю очередь ещё и шоу. Громкие заявления, сенсационные интервью, «война компроматов», интриги на стадии борьбы за выдвижение кандидатов от Республиканской или Демократической партии – обо всём этом написано бесчисленное множество репортажей, комментариев, научных статей, политических триллеров, сняты документальные и художественные фильмы. Каждая предвыборная кампания бывает в чем-то не похожа на предыдущие. Но того, что происходит на политической арене США сегодня, не припомнят даже старожилы.

Выборы пройдут только в ноябре нынешнего года. Формально процесс выдвижения кандидата от Республиканской партии ещё не завершен, но многие потенциальные кандидаты успели сняться с дистанции, и хотя Ники Хейли ещё продолжает борьбу, слишком многое указывает на то, что кандидатом от «Слонов» на выборах будет экс-президент США Дональд Трамп. Тем более понятно, что демократический лагерь представит нынешний глава Белого Дома Джо Байден, который отрабатывает только первый срок и имеет право переизбираться на второй. Если, конечно, его поддержат избиратели, а тут большие проблемы. Да, в 2020 году Байдену удалось выиграть выборы у Трампа, но удастся ли повторить успех – большой вопрос.

Теоретически здесь должны следовать рассуждения о социологических опросах, симпатиях избирателей и их динамики, перспективах уголовных дел против Дональда Трампа и т.д. Но здесь присутствует риск «не увидеть леса за деревьями». Нынешняя предвыборная кампания с беспощадной чёткостью выявила «кадровый голод» в американской политике. Где вроде бы мелькнули кандидаты на любой вкус, от «антибактериального» Кеннеди до возомнившего себя крестоносцем Рамасвами, ответственных и профессиональных политиков на первых ролях.

В самом деле, Джо Байден, которому, казалось бы, не занимать опыта, слишком часто оправдывает свое прозвище «машины по производству ляпов». О том, что у президента – «возрастные» проблемы, в США говорят открыто. Да и трудно, честно говоря, «не замечать», когда Джо Байден не просто спотыкается в прямом и переносном смысле – он, к примеру, может объявить, что в 2021-м году беседовал с давно умершим президентом Франции Миттераном, забыть, кто из его соратников присутствует на встрече, а кто присоединяется по видеосвязи и т.д. И конечно, ставить по коротким видео отрывкам обидные диагнозы вроде «старческая деменция» или «синдром Альцгеймера» как минимум некорректно, но игнорировать «звоночки» тоже не получается. Чем более когда речь идёт о президенте США, которого называют «самым могущественным человеком в мире».

А противостоит ему тоже далеко не молодой Дональд Трамп. Который даст Байдену в производстве ляпов 10 очков форы, но уже по другой причине: даже после четырёх лет, проведённых в Белом Доме, бывший строительный магнат и шоумен остается «несистемным персонажем». И не чувствует «красных линий» там, где они очевидно даже для начинающего политика. И хотя всю свою предвыборную кампанию 2020 года Дональд Трамп обещал «сделать Америку снова великой», на деле такой «подбор кадров» очень сильно расшатывает американское лидерство.

Более того, ещё протесты осенью 2020 года против победы Байдена с захватом Капитолия заставили многих американских экспертов заговорить о весьма тревожной тенденции — подрыв доверия к самим по себе выборным институтам и процедурам, к тому, что в США считалось основой основ.

В ходе нынешней предвыборной кампании пока что обошлось без эффектных «картинок» вроде вожака штурма Капитолия в костюме шамана. Но зато новости из Техаса очерчивают куда более опасный процесс. То, что происходит в этом штате, можно назвать и «миграционным кризисом», и «сепаратизмом». Если очень коротко, то через мексиканскую границу в США направляются огромный поток нелегалов, которых здесь не очень почтительно именуют «мокрыми спинами». На юге США, прежде всего в Техасе и Калифорнии, именно мексиканцы выполняют самую тяжелую и не квалифицированную работу, от сельского хозяйства до обслуги в отелях. Но среди тех, кто идёт через границу, далеко не все намерены честно работать и зарабатывать. Здесь немало и уголовников, и наркоторговцев, и тому подобной публики. Губернаторы штатов вдоль границы с Мексикой требуют миграцию ограничить, федеральные власти во главе с Байденом – категорически против. Так что если в Техасе и имеет место сепаратизм, то он скорее вынужденный: губернатор штата Грэг Эббот просто решает по мере сил все проблемы, которые федеральные власти решать не хотят. Но неповиновение местных властей – «вирус» крайне опасный.

И не факт, что это в достаточной степени понимают и Байден, который этот вынужденный сепаратизм провоцирует, и Трамп, который готов на нём играть.

Нурани, обозреватель