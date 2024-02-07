Исторические выборы: на 10:00 проголосовали около 20% избирателей. Хроника

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В Азербайджане стартовали президентские выборы. С 08:00 открылись избирательные участки для голосования, они закроются в 19:00.

Информационный центр Секретариата ЦИК предоставит предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

В стране впервые за 30 лет проходит голосование и на территории освобожденного Карабаха.

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11:14 По состоянию на 10:00 в Ханкенди проголосовал 2361 человек. Явка избирателей составила 30,25 процента, сообщает ЦИК.

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10:48 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала информацию о явке избирателей по состоянию на 10:00 в процессе голосования в связи с проходящими сегодня внеочередными президентскими выборами.

Начальник информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев сообщил, что к 10:00 по республике проголосовали 1259371 человек, явка избирателей составила 19,44%.

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10:15 Президент Ильхам Алиев и члены семьи проголосовали в Ханкенди.

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08:35 В Шуше и Ходжалы проходит голосование на выборах президента Азербайджана.

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08:17 Первые данные по выборам президента Азербайджана ЦИК опубликует в 21:00, сообщил глава комиссии Мазахир Панахов.

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08:05 В Ханкенди началось голосование на выборах президента Азербайджана.