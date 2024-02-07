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Сегодня в Азербайджане пройдут выборы главы государства

Сегодня в Азербайджане пройдут выборы главы государства

Сегодня в Азербайджане пройдут внеочередные выборы президента страны.

Избирательные участки будут функционировать с 8:00 до 19:00.

Эти выборы впервые в истории независимости пройдут на всей суверенной территории страны, включая освобожденные от армянской оккупации земли.

На пост главы государства претендуют семь человек:

кандидат в президенты от партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, Захид Орудж и Фуад Алиев в статусе самовыдвиженцев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, представляющий Партию Великого созидания, Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» и Гудрат Гасангулиев от Партии Единого народного фронта Азербайджана.

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