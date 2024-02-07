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Жена экс-министра обороны Украины раскрыла детали отношений с мужем

Жена экс-министра обороны Украины раскрыла детали отношений с мужем

Жена бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, телеведущая Юлия Зорий рассказала о супружеских отношениях. Об этом она сказала в эфире «Он она шоу».

Зорий призналась, что до официального брака они с Резниковым часто ссорились и в результате решили обратиться к семейному психологу.

«Мы к этому пришли… Я нигде этого не рассказывала. Мы прошли долгий путь семейной терапии. Мы ходили вместе к психологу. И мы все эти моменты проработали еще до брака. Мы ссорились, мы расходились, но желание быть вместе было сильнее», – сказала Зорий.

Также она рассказала, что изменилось в их семейной жизни за время полномасштабной войны.

«В это время у меня лично произошла переоценка. Потому что для меня моя профессиональная реализация была суперважной. У меня были мои утренние эфиры, и это было самое важное. И он это воспринимал с уважением. Но во время полномасштабного вторжения, когда я, как и тысячи женщин, не видела и не слышала своего мужа и когда он был одной из искомых целей для врага, у меня был физический страх за него, то тогда я поняла… Никакая работа не будет в приоритете. Ценность этой семьи и этих отношений для меня теперь на первом месте», – отметила ведущая, добавив, что Резников очень заботливый муж.

«Он сам по себе очень самодостаточный человек. Я просыпалась в 3:50 ночи, и мне никто не говорил, что ты там гремишь и шуршишь. Я просыпаюсь, а он стоит на кухне и делает мне кофе с бутербродом на работу. И греет машину, чтобы Юля села в тепленькую машину. И перчатки на грелочку. Это не было так каждый день. Я не просила. Это о том, что тебе хочется сделать что-то, чтобы человеку было приятно», – добавила она.

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