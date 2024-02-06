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Азербайджан представил свой туристический потенциал в Турции (фото)

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Турции (фото)

В Стамбуле начала работу 27-я Международная восточно-средиземноморская выставка туризма и путешествий EMITT 2024.

Азербайджану и его туристическому потенциал на выставке, открывшейся 6 февраля, посвящен национальный стенд, подготовленный Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана.

Азербайджан на выставке EMITT 2024, которая продлится до 9 февраля, представляют шесть туристических компаний, две гостиничные группы и ЗАО «Азербайджанские авиалинии». Посетители могут получить подробную информацию о туристических продуктах и видах туризма в Азербайджане, в частности, о гастротуризме, виноделии, зимнем туризме, горнолыжных центрах, образцах материально-культурного наследия, в том числе о «Культурном ландшафте Хыналыг и Кочевой путь», входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также возможностях делового туризма. Кроме того, проводятся встречи в формате B2B с представителями туристической отрасли Турции и других стран.

На EMITT 2024, помимо Азербайджана и Турции, свои стенды представили, в числе других стран, Германия, Болгария, Бразилия, Египет, Иран, Япония, Турецкая Республика Северного Кипра.

Следует отметить, что Турция находится на втором месте по количеству граждан зарубежных стран, приехавших в Азербайджан в 2023 году: в прошлом году страну посетили 378 тысяч 204 туриста из Турции, что на 19 процентов больше, чем в 2019 году.

Ежегодная международная выставка EMITT признана одной из пяти ведущих выставок мировой туриндустрии, где демонстрируются новые возможности для бизнеса и сотрудничества в сфере туризма.

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