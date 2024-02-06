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Кабмин Азербайджана утвердил «Устав Карабахского Университета»

Кабмин Азербайджана утвердил «Устав Карабахского Университета»

Утвержден «Устав Карабахского Университета». Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Азербайджана.

«В целях обеспечения исполнения подпункта 2.1.1 Распоряжения президента Азербайджана от 28 ноября 2023 года № 4182 «О создании Карабахского Университета» Кабинет министров Азербайджана принимает решение:

1. Утвердить «Устав Карабахского Университета» (прилагается).

2. Министерству науки и образования Азербайджана в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Карабахского Университета в соответствии с законом Азербайджана «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

Уставный фонд Университета составляет 10 000 000 (десять миллионов) манатов.

Имущество университета формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе полученных от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.

Карабахский университет будет располагаться в Ханкенди.

Деятельность университета будет заключаться в следующем:

– подготовка специалистов с высшим образованием широкого профиля по образовательным программам отдельных специальностей на базе полного среднего образования и среднего специального образования на уровне бакалавриата;

– более углубленное изучение отдельных областей по специализации для научных исследований или профессиональных целей на уровне магистратуры;

– подготовка высококвалифицированных научных кадров на уровне докторантуры, повышение квалификации и соискание ученых степеней;

– реализация программ среднего и дополнительного образования;

– проведение исследований в различных областях и направлениях науки.

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