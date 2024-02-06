Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ

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6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ) Дмитрия Кобицкого.

Согласно информации МИД, в ходе встречи обсуждалась повестка сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также вопросы, связанные с внеочередными выборами президента Азербайджана. Было подчеркнуто значение Межпарламентской ассамблеи СНГ как платформы, создающей условия для налаживания контактов между законодательными органами на пространстве СНГ. Отмечено, что Азербайджан придает большое значение СНГ как диалоговой платформе, играющей значимую роль в развитии сотрудничества в политической, экономической, культурной, научной, гуманитарной и др. сферах среди стран-членов организации.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации земли. Было доведено до внимания, что министерством иностранных дел приняты соответствующие меры по обеспечению избирательного права наших граждан за рубежом, созданы избирательные участки в дипломатических представительствах страны за рубежом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.