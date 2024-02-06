Сегодня день рождения национального героя Мубариза Ибрагимова |
Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов |
Африка стала мировым эпицентром распространения холеры |
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ |
Саакашвили призвал «освободить Грузию из когтей Иванишвили» |
Россия пригрозила странам Балтии |
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео) |
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ |
Польша готовится к войне с Россией |
Главное Политика

Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ

Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ

6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ) Дмитрия Кобицкого.

Согласно информации МИД, в ходе встречи обсуждалась повестка сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также вопросы, связанные с внеочередными выборами президента Азербайджана. Было подчеркнуто значение Межпарламентской ассамблеи СНГ как платформы, создающей условия для налаживания контактов между законодательными органами на пространстве СНГ. Отмечено, что Азербайджан придает большое значение СНГ как диалоговой платформе, играющей значимую роль в развитии сотрудничества в политической, экономической, культурной, научной, гуманитарной и др. сферах среди стран-членов организации.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации земли. Было доведено до внимания, что министерством иностранных дел приняты соответствующие меры по обеспечению избирательного права наших граждан за рубежом, созданы избирательные участки в дипломатических представительствах страны за рубежом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ
Политика

Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ

2024/02/06, 21:29
Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)
Политика

Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)

2024/02/06, 20:34
Саакашвили призвал "освободить Грузию из когтей Иванишвили"
Политика

Саакашвили призвал «освободить Грузию из когтей Иванишвили»

2024/02/06, 20:05
США настаивают на принятии текущего предложения о мире в Газе
Политика

США настаивают на принятии текущего предложения о мире в Газе

2024/02/06, 19:24
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ
Политика

Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ

2024/02/06, 18:01
Президентские выборы в Азербайджане будут освещать 109 международных СМИ
Политика

Президентские выборы в Азербайджане будут освещать 109 международных СМИ

2024/02/06, 15:18
Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал
Политика

Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал

2024/02/06, 14:22
Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии
Политика

Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии

2024/02/06, 13:00
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США
Политика

Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США

2024/02/06, 12:24