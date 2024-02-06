Сегодня день рождения национального героя Мубариза Ибрагимова |
Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов |
Африка стала мировым эпицентром распространения холеры |
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ |
Саакашвили призвал «освободить Грузию из когтей Иванишвили» |
Россия пригрозила странам Балтии |
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео) |
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ |
Польша готовится к войне с Россией |
Главное Политика

Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)

Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином, находящимся с визитом в нашей стране для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ШОС, а также вопросы, связанные с внеочередными президентскими выборами.

Дж.Байрамов подробно проинформирован генсека о работе, проделанной Министерством иностранных дел по организации избирательного процесса для граждан Азербайджана, в настоящее время проживающих и работающих в зарубежных странах.

Генеральный секретарь ШОС поблагодарил за приглашение для наблюдения за внеочередными президентскими выборами и пожелал нашей стране успехов в организации выборов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ
Политика

Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ

2024/02/06, 21:29
Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)
Политика

Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)

2024/02/06, 20:34
Саакашвили призвал "освободить Грузию из когтей Иванишвили"
Политика

Саакашвили призвал «освободить Грузию из когтей Иванишвили»

2024/02/06, 20:05
США настаивают на принятии текущего предложения о мире в Газе
Политика

США настаивают на принятии текущего предложения о мире в Газе

2024/02/06, 19:24
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ
Политика

Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ

2024/02/06, 18:01
Президентские выборы в Азербайджане будут освещать 109 международных СМИ
Политика

Президентские выборы в Азербайджане будут освещать 109 международных СМИ

2024/02/06, 15:18
Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал
Политика

Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал

2024/02/06, 14:22
Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии
Политика

Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии

2024/02/06, 13:00
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США
Политика

Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США

2024/02/06, 12:24