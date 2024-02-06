Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином, находящимся с визитом в нашей стране для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ШОС, а также вопросы, связанные с внеочередными президентскими выборами.

Дж.Байрамов подробно проинформирован генсека о работе, проделанной Министерством иностранных дел по организации избирательного процесса для граждан Азербайджана, в настоящее время проживающих и работающих в зарубежных странах.

Генеральный секретарь ШОС поблагодарил за приглашение для наблюдения за внеочередными президентскими выборами и пожелал нашей стране успехов в организации выборов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.