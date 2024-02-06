Мишель призвал США ускориться в оказании помощи Украины

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Глава Евросовета Шарль Мишель призвал США ускориться в оказании помощи Украины.

В сообщении пресс-службы ЕС говорится, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также поддержку безопасности и процветания Европы.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины», – потребовал Шарль Мишель.