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Азербайджанские сейсмологи обследуют зону землетрясения в Турции

Азербайджанские сейсмологи обследуют зону землетрясения в Турции

Азербайджанские сейсмологи проведут новые исследования в зоне землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля прошлого года.

Об этом генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли сказал на онлайн-заседании, посвященном прошлогоднему разрушительному землетрясению в Турции.

На встрече профессор коснулся гравиметрических, магнитометрических, инженерно-сейсмических и макросейсмических исследований, которые были проведены азербайджанскими сейсмологами в апреле 2023 года в турецком городе Кахраманмараше и районе Пазарджык, наиболее пострадавших от стихийного бедствия.

По словам Йетирмишли, новые исследования с участием азербайджанских сейсмологов помогут оценить сейсмичность региона в связи со строительными работами, которые предстоят на этой территории.

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