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Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ

Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ

6 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергея Лебедева

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня в рамках СНГ, перспективы сотрудничества, а также вопросы, связанные с наблюдением за внеочередными президентскими выборами.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поблагодарил за приглашение принять участие в наблюдении за предстоящими в Азербайджане выборами. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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