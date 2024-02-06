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В России сын председателя азербайджанской диаспоры и его друзья открыли огонь в воздух (видео)

В России сын председателя азербайджанской диаспоры и его друзья открыли огонь в воздух (видео)

Сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской Республике Российской Федерации Ильхама Ахмедова Кямал и его друзья открыли огонь в воздух на улицах Черкесска.

Сообщается, что молодые люди праздновали свадьбу друга и открыли огонь в воздух из автоматов. После этого инцидента силовые структуры начали проверки в азербайджанской диаспорской организации «Одлар Юрду», сообщил телеграм-канал «Shot».

«Кямал Ахмедов, сын главы местной азербайджанской диаспоры Ильхама Ахмедова, накануне отпраздновал свадьбу одного из своих друзей. У ресторана остановился кортеж, состоящий из нескольких дорогих иномарок с азербайджанскими флагами, и 10 молодых людей вышли из машин и начали стрелять в воздух из автоматов и пистолетов. Звуки выстрелов напугали местных жителей. В результате Ахмедов и 9 его друзей были задержаны, составлены протоколы по статье о неподчинении требованиям полиции, материалы дела переданы в суд».

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