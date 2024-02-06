Украина прокомментировала заявление СГБ Грузии

239 Просмотров

Посольство Украины в Грузии прокомментировало заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии и призвало грузинскую сторону не политизировать вопрос.

Отмечено, что диппредставительство проверяет информацию, распространенную СГБ Грузии о том, что граждане Украины пытались провезти через территорию Грузии взрывчатые вещества в РФ.

В посольстве также выразили заинтересованность и готовность к конструктивному диалогу с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии для объективного, беспристрастного и полноценного выяснения всех обстоятельств дела.