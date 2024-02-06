Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку

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Добиться «всеобщего осуждения» Азербайджана в ПАСЕ не удалось — новости из Страсбурга подтвердили это еще раз. Делегация Сербии, как уже сообщал Minval, опротестовала решение не признавать полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Отметив в своем обращении к председателю Ассамблеи Теодоросу Русопулосу: «Мы глубоко убеждены, что данная резолюция является шагом назад от подлинного диалога в рамках ПАСЕ и лишь способствует продолжающейся поляризации. Она также демонстрирует углубляющуюся деградацию ценностей в Ассамблее».

Также, по мнению сербских парламентариев, «это является серьезным ударом по репутации Ассамблеи и Совета Европы в целом, а также пренебрежением духом сотрудничества, который эти организации поддерживают», и «дистанцированию Совета от вопросов, касающихся Южного Кавказа, в том числе непосредственно связанных с мандатом организации, что не может считаться отвечающим ее интересам». Депутаты Народной Скупщины (парламента) Сербии четко расставили акценты, провели «красные линии» и напомнили Совету Европы политическую азбуку.

Прежде всего, направив это обращение руководству ПАСЕ, Сербия, во-первых, повела себя как страна, уважающая международное право и ценности цивилизованного мира. Во-вторых, как настоящий друг Азербайджана. Что, без сомнения, по достоинству оценили в Баку.

Но вместе с тем следует отметить: аналогичного шага Азербайджан ожидает и от других государств, которые считают себя друзьями нашей страны, прежде всего Украины, Молдовы, Грузии, Румынии… Голосование в ПАСЕ по полномочиям азербайджанская делегации слишком для многих представляла собой экзамен наверно собственным декларациям и обещаниям, и сказать, что его далеко не все сдали «на пятёрку» — это ничего не сказать.

Более того, напомним ещё раз: в ПАСЕ во время обсуждения той скандальной резолюции Азербайджан пытались наказать именно за восстановление военным путём своей территориальной целостности. И вряд ли делегаты от Грузии, Украины или Молдовы не понимают, в какой степени этот вопрос касается их собственных стран. Понятно, что там не решаются накалять отношения с Западом, на чью поддержку рассчитывают.

Но напомним: это тот самый Запад, который уже не один десяток лет ведёт не очень честную закулисную игру на Южном Кавказе. Тот самый Запад, который на протяжении более чем четверти века исподволь подталкивал Азербайджан к отказу от Карабаха. Конечно, прямо этого нашей стране не говорилось.

Нам исподволь советовали «признать реалии, сложившейся в результате войны», «не требовать слишком многого» и вообще быть хорошими мальчиками. Похожую политику Запад проводил и в отношении Сербии, которую вынуждали отказаться от Косова. Но Азербайджан, напомним, восстановил свой суверенитет в рамках международно признанных границ военным путём. И теперь тем, кто такого поворота от нашей страны не ждал, остается только делать мелкие пакости.

И точно так же продолжается «тихая война» против Сербии. Недавние парламентские выборы и вспыхнувшие после них столкновения дают здесь изрядную пищу для размышлений — слишком многим не нравится, что нынешний президент Сербии Александр Вучич проводит независимую политику и защищают интересы собственной страны.

И уж точно последние события в ПАСЕ ещё раз продемонстрировали степень деградации европейских институтов. Возможно, далеко не все, как делегаты от Сербии, рискуют назвать этот диагноз вслух. Но вся проблема в том, что от замалчивание неприятных фактов сама это деградация никуда не исчезнет. И да, это уже проблема не Азербайджана или Сербии, а Совета Европы.

Отдел политики Minval.az