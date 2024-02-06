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Завтра в Баку ожидается +16 градусов

Завтра в Баку ожидается +16 градусов

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможны кратковременные осадки. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 12-16° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах переменные осадки, в горных территориях ожидается снег, временами туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

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