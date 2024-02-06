Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии

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Правительство Украины заинтересовано в смене власти в Грузии, поскольку правящая сила «Грузинская мечта – демократическая Грузия» не подчиняется директивам «глобальной партии войны», написал депутат горсовета Тбилиси от правящей партии Владимир Божадзе на своей странице в соцсети, передает «Спутник Грузия».

Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев в Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.

«К сожалению, правительство Украины было напрямую и до сих пор заинтересовано в смене власти в Грузии, потому что «Грузинская мечта» защищает только интересы грузинского государства и грузинского народа, не подчиняется директивам «глобальной партии войны», – написал Божадзе.

По утверждению лидеров «Грузинской мечты», глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть «второй фронт» против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» и ее соратников в «Грузинской мечте» называют «локальной партией войны».

По словам Божадзе, после начала конфликта в Украине началось осуществление плана втягивания Грузии в войну. Уже два года у грузинских спецслужб не было возможности передохнуть даже на две минуты, потому что, как отметил Божадзе, «найти разницу между друзьями и врагами трудно».

Как отметил Божадзе, спецоперация, проведенная Службой государственной безопасности Грузии, еще раз подтверждает, с какими сложными вызовами сталкивается государство.

«Нетрудно представить, какими были бы последствия использования территории Грузии для запланированных терактов в России», – отметил Божадзе.

Депутат выразил надежду, что власти Украины будет сотрудничать с Грузией и не будет распространять ложную информацию, как в случае с операцией тайного проникновения в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили в контейнере со сметаной.