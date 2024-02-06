За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран |
В Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание суда, есть жертвы (фото и видео) |
Иран уже через неделю может получить ядерное оружие |
Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку |
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США |
Год со дня страшного землетрясения в Турции, унесшего жизни более 50 500 человек |
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждены автомобили, здания, есть пострадавший (видео) |
Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы |
Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео) |
Главное Политика

Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии

Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии

Правительство Украины заинтересовано в смене власти в Грузии, поскольку правящая сила «Грузинская мечта – демократическая Грузия» не подчиняется директивам «глобальной партии войны», написал депутат горсовета Тбилиси от правящей партии Владимир Божадзе на своей странице в соцсети, передает «Спутник Грузия».

Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев в Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.

«К сожалению, правительство Украины было напрямую и до сих пор заинтересовано в смене власти в Грузии, потому что «Грузинская мечта» защищает только интересы грузинского государства и грузинского народа, не подчиняется директивам «глобальной партии войны», – написал Божадзе.

По утверждению лидеров «Грузинской мечты», глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть «второй фронт» против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» и ее соратников в «Грузинской мечте» называют «локальной партией войны».

По словам Божадзе, после начала конфликта в Украине началось осуществление плана втягивания Грузии в войну. Уже два года у грузинских спецслужб не было возможности передохнуть даже на две минуты, потому что, как отметил Божадзе, «найти разницу между друзьями и врагами трудно».

Как отметил Божадзе, спецоперация, проведенная Службой государственной безопасности Грузии, еще раз подтверждает, с какими сложными вызовами сталкивается государство.

«Нетрудно представить, какими были бы последствия использования территории Грузии для запланированных терактов в России», – отметил Божадзе.

Депутат выразил надежду, что власти Украины будет сотрудничать с Грузией и не будет распространять ложную информацию, как в случае с операцией тайного проникновения в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили в контейнере со сметаной.

Теги:
Из этой рубрики
Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал
Политика

Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал

2024/02/06, 14:22
Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии
Политика

Владимир Божадзе: Украина заинтересована в смене власти в Грузии

2024/02/06, 13:00
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США
Политика

Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США

2024/02/06, 12:24
Боррель приехал в Киев (фото)
Политика

Боррель приехал в Киев (фото)

2024/02/06, 11:24
"Жоговурд": Симонян и Григорян грызутся за место Пашиняна
Политика

«Жоговурд»: Симонян и Григорян грызутся за место Пашиняна

2024/02/06, 10:47
США и Иран играют с огнем войны
Политика

США и Иран играют с огнем войны

2024/02/06, 09:00
В Азербайджане наступил «день тишины»
Политика

В Азербайджане наступил «день тишины»

2024/02/06, 00:13
Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию
Политика

Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию

2024/02/05, 22:44
МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили
Политика

МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили

2024/02/05, 22:16