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Главное Политика

Боррель приехал в Киев (фото)

Боррель приехал в Киев (фото)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня, 6 февраля приехал в Киев. =

«Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель прибыл в этот вторник в столицу Украины – Киев», – написало ABC News.

Отмечено, что дипломат во время визита подтвердит долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Кроме Боррелля в украинскую столицу прибыл и его специальный советник, дипломат Заки Лайди. Визит он подтвердил фотографией в сети.

Боррель приехал в Киев (фото)

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