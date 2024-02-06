Боррель приехал в Киев (фото)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня, 6 февраля приехал в Киев. =
«Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель прибыл в этот вторник в столицу Украины – Киев», – написало ABC News.
Отмечено, что дипломат во время визита подтвердит долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества.
Кроме Боррелля в украинскую столицу прибыл и его специальный советник, дипломат Заки Лайди. Визит он подтвердил фотографией в сети.