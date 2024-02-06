Британский журналист: Трамп готов рискнуть победой России ради победы над Байденом

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До президентских выборов в США ещё далеко, но претендующий на пост главы Белого дома Дональд Трамп уже оказывает «пагубное влияние» на американскую внешнюю политику, в том числе на военные поставки Украине, считает британский журналист Гидеон Рахман, своё мнение он выразил колонке для Financial Times под заголовком «Предательство Украины Трампом».

Хотя сенат США и может согласовать пакет помощи для Украины на текущей неделе, республиканцы в палате представителей «остаются совершенно непримиримыми», утверждает он. Из-за политической борьбы в конгрессе новые поставки оружия для украинской армии в ближайшие месяцы становятся всё менее вероятными, считает Рахман.

Последствия таких решения могут быть катастрофическими, полагает журналист: Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, эта проблема в ближайшем будущем лишь обострится со всеми вытекающими последствиями.

«Трампа и его сторонников из Республиканской партии, похоже, это не волнует. Они, очевидно, готовы рискнуть победой России — если это хоть немного увеличит шансы Трампа на победу над президентом Джо Байденом в ноябре», — пишет Рахман.