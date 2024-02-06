Игроки «Ромы» предали Моуринью

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Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью почувствовал себя преданным игроками итальянского клуба после своего увольнения.

61-летний португалец Жозе Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций, оставив его в шкафчике капитана «Ромы», итальянского полузащитника Лоренцо Пеллегрини, уточняет Il Messaggero.

Итальянский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января и назначил наставником бывшего игрока команды и сборной Италии Даниэле де Росси.