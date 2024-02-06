Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы |
Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео) |
В Азербайджане наступил «день тишины» |
Франция расширит номенклатуру вооружений, поставляемых Киеву |
Хаменеи пытается вбить клин между мусульманскими странами и Израилем |
Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию |
Врачи выявили рак у короля Великобритании |
В Стамбуле в тяжелом состоянии госпитализировали композитора Джаваншира Гулиева |
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией |
Главное Мир

Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 112 человек

Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 112 человек

В Чили в результате сильных лесных пожаров погибли по меньшей мере 112 человек. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Мануэль Монсальве, пишет DW.

Ранее президент страны Габриэль Борич сообщил, что еще более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Президент предположил, что количество жертв может вырасти, поскольку пожары продолжаются.

По данным местного управления лесного хозяйства, только вчера, 4 февраля, по всей стране было зарегистрировано 188 лесных пожаров, охвативших площадь около 29 тысяч гектаров. СМИ пишут о нескольких тысячах поврежденных зданий: особенно сильно пострадал курортный город Винья-дель-Мар на побережье страны в 120 км от столицы Чили – Сантьяго.

Пожары также серьезно повредили дома в поселках Ла-Эстреля и Навидад к юго-западу от столицы. Эвакуация прошла и в городе Пичилему на побережье – этот населенный пункт пользуется популярностью у серферов.

По словам мэра Винья-дель-Мар Макарены Рипамонти, город столкнулся с «беспрецедентной катастрофой» – кризис такого масштаба никогда до этого не наблюдался в регионе, хотя серьезные лесные пожары часто случаются в Чили в это время года.

Другие страны Латинской Америки с конца января тоже страдают от значительной жары и ее последствий. В Аргентине на фоне засухи и высокой температуры огромный пожар разразился в национальном парке Лос-Алерсес – огонь уничтожил более 3000 гектаров территории парка.

Теги:
Из этой рубрики
Медведев признал, что предложение Путина поставило крест на его научной карьере
Мир

Медведев признал, что предложение Путина поставило крест на его научной карьере

2024/02/06, 01:15
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 112 человек
Мир

Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 112 человек

2024/02/06, 00:34
Пашинян собрал Совбез Армении
Мир

Пашинян собрал Совбез Армении

2024/02/05, 23:46
Баффетты пожертвовали Украине $500 млн и намерены потратить еще $300 млн
Мир

Баффетты пожертвовали Украине $500 млн и намерены потратить еще $300 млн

2024/02/05, 22:36
Врачи выявили рак у короля Великобритании
Мир

Врачи выявили рак у короля Великобритании

2024/02/05, 22:11
Российского мобилизованного посадили в тюрьму на 6 лет за поход домой
Мир

Российского мобилизованного посадили в тюрьму на 6 лет за поход домой

2024/02/05, 21:55
Правительство Нидерландов могут лишить Facebook
Мир

Правительство Нидерландов могут лишить Facebook

2024/02/05, 21:42
Блокировка VPN в России отменяется (обновлено, видео)
Мир

Блокировка VPN в России отменяется (обновлено, видео)

2024/02/05, 21:04
Трамп: Проголосует только дурак или радикальный левый демократ...
Мир

Трамп: Проголосует только дурак или радикальный левый демократ…

2024/02/05, 20:39