Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 112 человек

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В Чили в результате сильных лесных пожаров погибли по меньшей мере 112 человек. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Мануэль Монсальве, пишет DW.

Ранее президент страны Габриэль Борич сообщил, что еще более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Президент предположил, что количество жертв может вырасти, поскольку пожары продолжаются.

По данным местного управления лесного хозяйства, только вчера, 4 февраля, по всей стране было зарегистрировано 188 лесных пожаров, охвативших площадь около 29 тысяч гектаров. СМИ пишут о нескольких тысячах поврежденных зданий: особенно сильно пострадал курортный город Винья-дель-Мар на побережье страны в 120 км от столицы Чили – Сантьяго.

Пожары также серьезно повредили дома в поселках Ла-Эстреля и Навидад к юго-западу от столицы. Эвакуация прошла и в городе Пичилему на побережье – этот населенный пункт пользуется популярностью у серферов.

По словам мэра Винья-дель-Мар Макарены Рипамонти, город столкнулся с «беспрецедентной катастрофой» – кризис такого масштаба никогда до этого не наблюдался в регионе, хотя серьезные лесные пожары часто случаются в Чили в это время года.

Другие страны Латинской Америки с конца января тоже страдают от значительной жары и ее последствий. В Аргентине на фоне засухи и высокой температуры огромный пожар разразился в национальном парке Лос-Алерсес – огонь уничтожил более 3000 гектаров территории парка.