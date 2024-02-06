Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы |
Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео) |
В Азербайджане наступил «день тишины» |
Франция расширит номенклатуру вооружений, поставляемых Киеву |
Хаменеи пытается вбить клин между мусульманскими странами и Израилем |
Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию |
Врачи выявили рак у короля Великобритании |
В Стамбуле в тяжелом состоянии госпитализировали композитора Джаваншира Гулиева |
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией |
Главное Армия

Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео)

Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео)

Впервые в истории украинский боевой робот, управляемый с воздуха, уничтожил позиции россиян. Об операции, не имеющей прецедентов в мире, рассказал «24 каналу» командир экипажа дронов «Кара небесная» 4-й бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

По его словам, отряд «Кара небесная» запускает наземные дроны с турелями, которые расстреливают врага, пока операторы находятся в безопасности. Найти и поразить цель помогают воздушные беспилотники.

Отченаш отметил, что в то время, как воздушный беспилотник осуществлял разведку и управление, наземный дрон с установленной турели разбил позицию российских войск и уничтожил личный состав. Турель — это подвижная установка для крепления орудия или пулемета. Механизм обеспечивает горизонтальное либо вертикальное движение орудия и секторальный либо круговой обстрел.

«Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БПАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава ВС России. Такого в истории военного дела никогда не было», – рассказал командир экипажа дронов «Кара небесная» 4-й бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины.

Теги:
Из этой рубрики
Украинские спецназовцы в Судане взяли в плен «вагнеровцев» (видео)
Армия

Украинские спецназовцы в Судане взяли в плен «вагнеровцев» (видео)

2024/02/06, 01:03
Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео)
Армия

Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео)

2024/02/06, 00:21
Франция расширит номенклатуру вооружений, поставляемых Киеву
Армия

Франция расширит номенклатуру вооружений, поставляемых Киеву

2024/02/05, 23:58
США и Британия вновь ударили по хуситам (фото)
Армия

США и Британия вновь ударили по хуситам (фото)

2024/02/05, 18:41
Нидерланды нарастят поставки F-16 Украине
Армия

Нидерланды нарастят поставки F-16 Украине

2024/02/05, 18:29
В Ходжалинском районе обнаружены артиллерийские снаряды (фото)
Армия

В Ходжалинском районе обнаружены артиллерийские снаряды (фото)

2024/02/05, 16:55
Иран, Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения
Армия

Иран, Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

2024/02/05, 14:16
Азербайджанское оружие демонстрируется в Эр-Рияде (фото)
Армия

Азербайджанское оружие демонстрируется в Эр-Рияде (фото)

2024/02/05, 11:23
Азербайджанские спецназовцы прорвали оборону условного противника (фото и видео)
Армия

Азербайджанские спецназовцы прорвали оборону условного противника (фото и видео)

2024/02/05, 10:15