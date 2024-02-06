Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео)

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Впервые в истории украинский боевой робот, управляемый с воздуха, уничтожил позиции россиян. Об операции, не имеющей прецедентов в мире, рассказал «24 каналу» командир экипажа дронов «Кара небесная» 4-й бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

По его словам, отряд «Кара небесная» запускает наземные дроны с турелями, которые расстреливают врага, пока операторы находятся в безопасности. Найти и поразить цель помогают воздушные беспилотники.

Отченаш отметил, что в то время, как воздушный беспилотник осуществлял разведку и управление, наземный дрон с установленной турели разбил позицию российских войск и уничтожил личный состав. Турель — это подвижная установка для крепления орудия или пулемета. Механизм обеспечивает горизонтальное либо вертикальное движение орудия и секторальный либо круговой обстрел.

«Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БПАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава ВС России. Такого в истории военного дела никогда не было», – рассказал командир экипажа дронов «Кара небесная» 4-й бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины.

